«Провокационный вброс»: британские СМИ сообщили о возможном отстранении России от ЧМ по футболу в Катаре

В британских СМИ появилась информация, что Россия может пропустить чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре, а также Олимпийские игры-2020 в Токио из-за несоответствия в базе данных Московской антидопинговой лаборатории, переданной WADA. В Российском футбольном союзе указали, что ФИФА и УЕФА не имеют к ним каких-либо претензий. При этом в Госдуме происходящее назвали очередной попыткой давления на Россию и призвали дождаться официальных итогов расследования.

«Тотальные ограничения» для России

Информация о том, что сборную России могут не допустить на чемпионат мира по футболу-2022 в Катаре, а также на Олимпийские игры-2020 в Токио, появилась на страницах издания The Telegraph. Как сообщают британские журналисты, WADA может наложить серьёзные санкции на Россию, если та не сумеет объяснить причины несоответствия проб в базе данных Московской лаборатории.

По информации издания, в случае негативного для страны решения Спортивного арбитражного суда российские спортсмены могут оказаться под «тотальными ограничениями» со стороны всех международных федераций, которые подписывались под кодексом WADA.

Таким образом члены отечественной сборной могут быть не допущены до Олимпийских игр 2020 в Токио и чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре. При этом не уточняется, идёт ли речь о полном или частичном отстранении России от участия в Играх.

Напомним, что на Зимней Олимпиаде в Пхёнчхане выступала команда «Олимпийские атлеты из России», а в Рио-2016 российскую команду допустили к выступлению под триколором, но не в полном составе.

При этом издание ссылается на пример Всероссийской федерации лёгкой атлетики, которую накануне Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) отказался восстанавливать в правах.

«Никаких претензий со стороны ФИФА нет»

Впрочем, в Российском футбольном союзе заверили, что никаких претензий со стороны вышестоящих органов не имеют.

«Как мы понимаем, вопросы сейчас возникли к антидопинговым структурам, работающим в России. Никаких претензий к РФС со стороны ФИФА, УЕФА и WADA нет. Надеемся, российский спорт будет представлен на международных соревнованиях без каких-либо ограничений», — приводит «Чемпионат» слова директора по коммуникациям РФС Кирилла Мельникова.

В свою очередь, почётный президент РФС Вячеслав Колосков вовсе назвал появившуюся информацию «вбросом».

«Это какой-то провокационный вброс. У футбола существует своя допинговая служба, не имеющая никакого отношения к WADA. Конечно, они сотрудничают. Но у них своя служба и свои допинг-офицеры. WADA в данном случае не указ. Решение об отстранении принимает ФИФА. Инфантино неоднократно подчёркивал, что в футболе нет проблем с допингом. У нас 0,02% положительных допинг-проб. И то они, как правило, связаны с марихуаной и прочей ерундой. Потому предлагаю закрыть тему. Это явно чей-то непонятный вброс», — приводит слова Колоскова «Спорт день за днём».

В Госдуме также попросили не «нагнетать обстановку» и не торопиться с выводами, напомнив, что у России есть ещё время на то, чтобы объяснить несоответствие в базе данных Московской лаборатории.

«Мы понимаем, что это очередное проявление чистой политики и очередная попытка давления на Россию, чтобы нас заставить принять то или иное политическое решение. Мы живём в таком мире, что нужно привыкать сопротивляться. Давайте дождёмся официальных итогов расследования, тогда и будем либо призывать наказать виновных, либо торжествовать, что правда на нашей стороне», — заявил депутат Игорь Лебедев.

Он отметил, что участие России в международных соревнованиях повышает имидж России, что доказало проведение ЧМ по футболу в 2018.

«Посмотрите, как начало меняться отношение к России после чемпионата мира по футболу, на который, несмотря на все санкции, проблемы во взаимоотношениях, приехали лидеры практически всех стран, которые участвовали в чемпионате. Они приезжали поболеть за свою страну, а значит, и поучаствовать в политической жизни России. Всё это повышает не только спортивный имидж нашего государства, но и добавляет политические баллы в нашу копилку. Это не может не радовать», — добавил Лебедев.

Накануне глава комитета WADA по соответствию Джонатан Тейлор заявил о серьёзных расхождениях в базе данных Московской лаборатории, переданной комитету. Он сообщил, что положительные пробы были из неё предварительно удалены. При этом России предоставили три недели на объяснения.

«Исполком был проинформирован о том, что расследование несоответствий в данных Московской лаборатории привело к официальному открытию дела против РУСАДА 17 сентября 2019 года», — заявил он.

В ОКР назвали ситуацию очень серьёзной.

«Судя по тому, что на основании доклада комиссии по соответствию исполком WADA уже инициировал рассмотрение вопроса о статусе РУСАДА по ускоренной процедуре, ситуация очень серьёзная. За короткий срок в три недели нашим организациям, ответственным за процедуру передачи базы данных, необходимо либо доказательно опровергнуть подозрения в каких-либо манипуляциях с российской стороны, либо предпринять исчерпывающие меры по выявлению лиц, причастных к этой истории», — цитирует главу комитета Станислава Позднякова официальный сайт ОКР.

«Допинг» у Черышева и странные требования к ФИФА

Впрочем, The Telegraph не впервые предрекает печальное будущее российскому спорту. Например, сразу после чемпионата мира по футболу в России издание написало, что полузащитник отечественной сборной Денис Черышев якобы употреблял допинг. В результате информация не подтвердилась.

«Речь идёт о рассказе про лечение футболиста клубными врачами «Вильярреала» богатой тромбоцитами плазмой (PRP-терапия. — RT), которая не относится к запрещённым субстанциям. Журналист, бравший интервью у Дмитрия Черышева, отца футболиста, неверно интерпретировал его слова и назвал это «лечением с использованием гормонов роста», что в корне искажает суть сказанного», — заявляли в РФС.

Также издание потребовало от ФИФА предоставить данные допинг-проб российских футболистов в связи с их успешным выступлением. В Международной федерации футбола призыв британских журналистов оставили без ответа.