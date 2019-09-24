В РФС заявили об отсутствии претензий со стороны ФИФА, УЕФА и WADA

В Российском футбольном союзе заявили, что допинговый скандал, коснувшийся российского спорта, не затронет самый массовый вид в стране.

«Как мы понимаем, вопросы возникли к антидопинговым структурам, работающим в России. Претензий к РФС со стороны ФИФА, УЕФА и WADA нет. Надеемся, российский спорт будет представлен на международной арене без каких-либо ограничений», — цитирует ТАСС директора по коммуникациям РФС Кирилла Мельникова.

Ряд СМИ заявили, что в случае санкций со стороны Международного антидопингового агентства (WADA) в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА) сборная России может быть отстранена от участия в чемпионате мира по футболу, который пройдёт в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.

Ранее The Telegraph сообщила об угрозе отстранения сборной России от ЧМ-2022.