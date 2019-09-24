Источник: сборная России по футболу может пропустить ЧМ из-за допингового скандала

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В связи с допинговым скандалом вокруг российского спорта национальная футбольная команда может быть не допущена к чемпионату мира — 2022 в Катаре.
Источник: сборная России по футболу может пропустить ЧМ из-за допингового скандала
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

Как сообщает The Telegraph, если Всемирное антидопинговое агентство (WADA) утвердит санкции против российского спорта, команда Станислава Черчесова может быть не допущена к чемпионату мира — 2022.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) вскоре может быть признано несоответствующим кодексу WADA в связи с противоречиями между данными Московской лаборатории, переданными Россией специалистам WADA в январе 2019 года, и информацией из базы LIMS, которая имеется в распоряжении агентства. WADA предоставило российской стороне три недели, чтобы дать объяснения предполагаемым нарушениям.

Ранее глава РУСАДА заявил, что наказания не избежать, если не будут даны обоснованные ответы WADA.

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