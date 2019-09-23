Глава РУСАДА: наказания не избежать, если не будут даны обоснованные ответы WADA

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Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус прокомментировал ситуацию с выявлением Всемирным антидопинговым агентством (WADA) несоответствия данных московской лаборатории.

«В этой ситуации WADA ничего не требует от РУСАДА, так как РУСАДА не имеет никакого отношения к московской лаборатории. Они требуют от спортивных властей РФ, лишь от тех лиц, которые курируют московскую лабораторию», — приводит слова главы РУСАДА «Спорт день за днём».

По его словам, РУСАДА не имеет никакого отношения к ситуации с лабораторией. Он также заявил, что ещё летом догадывался о том, что у WADA возникли вопросы по пробам.

«Если мы не будем взаимодействовать и не дадим обоснованные ответы на вопросы WADA, то я боюсь, что не удастся избежать наказания», — сказал Ганус.

Ранее ряд СМИ заявляли, что разночтения между двумя базами данных образовались якобы в результате проведённого российской стороной взлома и дальнейших манипуляций. 

23 сентября WADA инициировало ускоренное рассмотрение вопроса несоответствия РУСАДА из-за выявления расхождений между LIMS и данными, извлечёнными из московской лаборатории.

WADA дало РУСАДА и Министерству спорта России срок три недели (начиная с 17 сентября), чтобы дать объяснения по поводу найденных несоответствий и ответить на ряд направленных в их адрес вопросов.

Ранее юрист Артём Пацев заявил, что у российских спортсменов могут возникнуть проблемы с допуском к ОИ-2020.

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