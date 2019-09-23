Юрист: у российских спортсменов могут возникнуть проблемы с допуском к ОИ-2020

Спортивный юрист Артём Пацев отреагировал на ситуацию с возможным недопуском россиян к летним Олимпийским играм 2020 года из-за выявления Всемирным антидопинговым агентством (WADA) несоответствия данных московской лаборатории.

«Теоретически проблема может быть», — цитирует Пацева ТАСС.

Тем не менее он отметил тот факт, что в Международном олимпийском комитете (МОК) говорили, что после зимней Олимпиады 2018 года в Пхёнчхане санкции в отношении россиян исчерпаны.

Ранее ряд СМИ заявляли, что разночтения между двумя базами данных образовались якобы в результате проведённого российской стороной взлома и дальнейших манипуляций.

23 сентября WADA инициировало ускоренное рассмотрение вопроса несоответствия РУСАДА из-за выявления расхождений между LIMS и данными, извлечёнными из московской лаборатории.

WADA дало РУСАДА и Министерству спорта России срок три недели начиная с 17 сентября, чтобы представить объяснения по поводу найденных несоответствий и ответить на ряд направленных в их адрес вопросов.

Ранее в WADA сообщили, что данные о положительных пробах удалены из базы московской лаборатории.