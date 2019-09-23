Юрист: у российских спортсменов могут возникнуть проблемы с допуском к ОИ-2020
- Reuters
«Теоретически проблема может быть», — цитирует Пацева ТАСС.
Тем не менее он отметил тот факт, что в Международном олимпийском комитете (МОК) говорили, что после зимней Олимпиады 2018 года в Пхёнчхане санкции в отношении россиян исчерпаны.
Ранее ряд СМИ заявляли, что разночтения между двумя базами данных образовались якобы в результате проведённого российской стороной взлома и дальнейших манипуляций.
23 сентября WADA инициировало ускоренное рассмотрение вопроса несоответствия РУСАДА из-за выявления расхождений между LIMS и данными, извлечёнными из московской лаборатории.
WADA дало РУСАДА и Министерству спорта России срок три недели начиная с 17 сентября, чтобы представить объяснения по поводу найденных несоответствий и ответить на ряд направленных в их адрес вопросов.
Ранее в WADA сообщили, что данные о положительных пробах удалены из базы московской лаборатории.