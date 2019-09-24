Колосков назвал «вбросом» возможность отстранения сборной России по футболу от ЧМ-2022

Короткая ссылка
Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков объяснил, почему сборную России по футболу не отстранят от участия в чемпионате мира — 2022, несмотря на допинговый скандал с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).
Колосков назвал «вбросом» возможность отстранения сборной России по футболу от ЧМ-2022
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Это какой-то провокационный вброс. У футбола существует своя допинговая служба, не имеющая никакого отношения к WADA. Конечно, они сотрудничают. Но у них своя служба и свои допинг-офицеры. WADA в данном случае не указ. Решение об отстранении принимает ФИФА. Инфантино неоднократно подчёркивал, что в футболе нет проблем с допингом. У нас 0,02% положительных допинг-проб. И то они, как правило, связаны с марихуаной и прочей ерундой. Потому предлагаю закрыть тему. Это явно чей-то непонятный вброс», — приводит слова Колоскова «Спорт день за днём».

Чемпионат мира по футболу пройдёт в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Ранее в РФС заявили об отсутствии претензий со стороны ФИФА, УЕФА и WADA.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить