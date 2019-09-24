Колосков назвал «вбросом» возможность отстранения сборной России по футболу от ЧМ-2022

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков объяснил, почему сборную России по футболу не отстранят от участия в чемпионате мира — 2022, несмотря на допинговый скандал с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).

«Это какой-то провокационный вброс. У футбола существует своя допинговая служба, не имеющая никакого отношения к WADA. Конечно, они сотрудничают. Но у них своя служба и свои допинг-офицеры. WADA в данном случае не указ. Решение об отстранении принимает ФИФА. Инфантино неоднократно подчёркивал, что в футболе нет проблем с допингом. У нас 0,02% положительных допинг-проб. И то они, как правило, связаны с марихуаной и прочей ерундой. Потому предлагаю закрыть тему. Это явно чей-то непонятный вброс», — приводит слова Колоскова «Спорт день за днём».

Чемпионат мира по футболу пройдёт в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Ранее в РФС заявили об отсутствии претензий со стороны ФИФА, УЕФА и WADA.