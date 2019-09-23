«Попытки предъявлять нам претензии в таком тоне неприемлемы»: как в России отреагировали на новые угрозы в адрес РУСАДА

Начавшийся процесс по лишению Российского антидопингового агентства статуса соответствия поставил под угрозу выступление отечественной сборной на Олимпиаде в Токио. Такое мнение высказал глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. При этом в Госдуме назвали предъявленные РУСАДА обвинения бездоказательными. В то же время олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова считает, что к ситуации должны подключиться следственные органы.

Новость о том, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) может лишить статуса соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), взбудоражила спортивную общественность страны. России дали срок в три недели, чтобы объяснить обнаруженные несоответствия в двух базах данных московской антидопинговой лаборатории, одну из которых WADA получило в начале этого года.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков так прокомментировал ситуацию: «Мы знаем, что у WADA действительно есть ряд вопросов, сейчас установлен срок три недели для подготовки ответа на эти вопросы. В течение этих трёх недель просто нужно подождать. Кремль не связывается с WADA по этой теме, это вопрос, который касается спортивных властей России, именно там и будет готовиться ответ».

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков считает, что теперь под угрозой может быть участие российских спортсменов в Олимпийских играх следующим летом, если в течение трёх недель РУСАДА не подготовит должный ответ WADA.

«Судя по тому, что на основании доклада комиссии по соответствию исполком WADA уже инициировал рассмотрение вопроса о статусе РУСАДА по ускоренной процедуре, ситуация очень серьёзная. За короткий срок в три недели нашим организациям, ответственным за процедуру передачи базы данных, необходимо либо доказательно опровергнуть подозрения в каких-либо манипуляциях с российской стороны, либо принять исчерпывающие меры по выявлению лиц, причастных к этой истории. В противном случае наряду с проблемой, связанной со статусом РУСАДА и вытекающими отсюда последствиями для всего нашего спорта, под угрозой окажутся и перспективы участия олимпийской команды России на Играх в Токио в следующем году», — заявил Поздняков.

Он добавил, что если ОКР будет отстранён, то это произойдёт по причинам, которые от самой организации не зависели.

«Мы затратили большое количество дипломатических усилий на то, чтобы вернуть доверие международного спортивного сообщества, а российским спортсменам — право выступать на олимпийских соревнованиях без каких-либо ограничений. Но теперь снова рискуем столкнуться с теми или иными санкциями по причинам, к которым никакого отношения не имеем. Надеюсь, наши коллеги, уполномоченные заниматься данной проблемой, оперативно разберутся с фактурой, на которой основаны возникшие со стороны WADA вопросы. И дадут убедительные ответы», — заключил Поздняков.

В то же время бывший президент ОКР Леонид Тягачёв в разговоре с RT обратил внимание на то, что Международный олимпийский комитет (МОК) уже заявлял о приглашении России в Токио и не видит причин, чтобы теперь спортсменов отстраняли из-за РУСАДА.

«Я согласен только с тем, что решение МОК допустить нашу команду к Олимпиаде в Японии правильное и что мы на сегодняшний день соответствуем всем требованиям по всем видам спорта, которые необходимы для МОК. Это самое важное сообщение, а детали сейчас начнутся по отдельным видам спорта, потому что мы знаем, какое отношение и к лёгкой атлетике, и даже к штанге, и к боксу. И я думаю, что это должны быть чёткие ответы, для этого надо иметь те данные, о которых мы сейчас слышим», — сказал Тягачёв.

Возникновение подобных скандалов перед Олимпийскими играми неизбежно, так как они разжигаются целенаправленно, полагает зампред комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Сергей Кривоносов. Он также заявил, что WADA не должно угрожать РУСАДА отстранением без веских доказательств.

«Я считаю, что это продолжение той истории, когда наши недоброжелатели находили повод для того, чтобы попытаться скомпрометировать нашу страну. Считаю, что они находятся под давлением Соединённых Штатов и все эти действия направлены на то, чтобы попытаться вернуться назад. Но точка уже была пройдена, и Россия своими делами доказала, что очень серьёзно относится к антидопинговым вопросам. Поэтому попытки в таком тоне предъявлять нам претензии я считаю неприемлемыми. Я считаю, что бездоказательные обвинения даже не стоят обсуждений. Получается, чем ближе к Олимпийским играм, тем больше появляется подобных историй. То есть это целенаправленная задача. Думаю, нашим чиновникам нужно быть готовыми и действовать в соответствующей юридической плоскости», — отметил Кривоносов в разговоре с RT.

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова считает, что к данному делу должны подключиться следственные органы, чтобы помочь РУСАДА предоставить необходимые сведения.

«Дело в том, что мы не видим документов, не знаем, как выглядит эта база и какие претензии предъявлены, нужно смотреть документы и понимать, что за манипуляции, что за подделка документов произошла. За какой период? Тоже важно. В период бытности господина Родченкова (экс-глава московской антидопинговой лаборатории, информатор WADA Григорий Родченков. — RT) или это было позже? Но пока мы этого не знаем, у нас есть три недели. Мы знаем, что какое-то время база находилась в СК России, они проводили свои исследования и следственные действия, у них наверняка тоже могут быть ответы», — сказала Журова RT.

Она также назвала преждевременными разговоры об отстранении сборной России от Олимпийских игр.

«Даже если отстранят то же РУСАДА, объясняя это тем, что какие-то нарушения были сделаны, пока это не имеет отношения к спортсменам. Мы понимаем, что начнётся та же эпопея, которая была до того. Наверное, опять могут принимать какие-то отдельные решения, если это будет доказано. Например, у Федерации лёгкой атлетики есть проблемы, а у Федерации конькобежного спорта нет ни одной, то есть и они будут через три недели принимать конкретные решения, что с этим сделать», — добавила бывшая спортсменка.

Спортивный юрист Артём Пацев считает, что в данной ситуации от РУСАДА требуют больше, чем оно может сделать.

«Как мы видим по позиции международных спортивных организаций, никому не интересно, может ли нынешнее руководство РУСАДА и ВФЛА отвечать за ситуации, которые происходили без их участия», — заявил Пацев ТАСС.