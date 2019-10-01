Фара поддержал решение о дисквалификации своего бывшего тренера
- Reuters
«С облегчением воспринял то, что USADA завершило расследование в отношении Салазара. Я покинул его тренировочный лагерь в Орегоне в 2017 году, но, как я всегда говорил, я бескомпромиссно отношусь ко всем, кто нарушает правила и пересекает черту. Я рад, что наконец было принято такое решение», — приводит слова Фары журналист Дэн Роан в своём Twitter.
Фара работал под руководством Салазара с 2011 по 2017 год. Британец стал четырёхкратным чемпионом Игр 2012 и 2016 годов на дистанциях 5000 и 10 000 метров.
Ранее сообщалось, что экс-тренер Фары был на четыре года дисквалифицирован за допинг.