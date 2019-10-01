Фара поддержал решение о дисквалификации своего бывшего тренера

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Четырёхкратный олимпийский чемпион по лёгкой атлетике британец Мо Фара прокомментировал решение Антидопингового агентства США (USADA) дисквалифицировать его бывшего тренера Альберто Салазара.
Фара поддержал решение о дисквалификации своего бывшего тренера
  • Reuters

«С облегчением воспринял то, что USADA завершило расследование в отношении Салазара. Я покинул его тренировочный лагерь в Орегоне в 2017 году, но, как я всегда говорил, я бескомпромиссно отношусь ко всем, кто нарушает правила и пересекает черту. Я рад, что наконец было принято такое решение», — приводит слова Фары журналист Дэн Роан в своём Twitter.

Фара работал под руководством Салазара с 2011 по 2017 год. Британец стал четырёхкратным чемпионом Игр 2012 и 2016 годов на дистанциях 5000 и 10 000 метров.

Ранее сообщалось, что экс-тренер Фары был на четыре года дисквалифицирован за допинг.

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