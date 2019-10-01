Фара поддержал решение о дисквалификации своего бывшего тренера

Четырёхкратный олимпийский чемпион по лёгкой атлетике британец Мо Фара прокомментировал решение Антидопингового агентства США (USADA) дисквалифицировать его бывшего тренера Альберто Салазара.

«С облегчением воспринял то, что USADA завершило расследование в отношении Салазара. Я покинул его тренировочный лагерь в Орегоне в 2017 году, но, как я всегда говорил, я бескомпромиссно отношусь ко всем, кто нарушает правила и пересекает черту. Я рад, что наконец было принято такое решение», — приводит слова Фары журналист Дэн Роан в своём Twitter.

Фара работал под руководством Салазара с 2011 по 2017 год. Британец стал четырёхкратным чемпионом Игр 2012 и 2016 годов на дистанциях 5000 и 10 000 метров.

Ранее сообщалось, что экс-тренер Фары был на четыре года дисквалифицирован за допинг.