Экс-тренер четырёхкратного чемпиона ОИ Фары дисквалифицирован за допинг

Альберто Салазар, бывший тренер четырёхкратного олимпийского чемпиона по бегу Мо Фары, был дисквалифицирован Антидопинговым агентством США (USADA) на четыре года.

Как сообщает пресс-служба USADA, 61-летний Салазар наказан за содействие нарушению антидопинговых правил. Салазар признан виновным в применении запрещённого метода, фальсификации и (или) попытки фальсификации в процессе допинг-контроля и распространении повышающих уровень тестостерона препаратов путём вовлечения в программу тестирования с нарушением правил.

Отмечается, что на четыре года также был отстранён врач Джеффри Браун.

Фара работал под руководством Салазара с 2011 по 2017 год. Британец стал четырёхкратным чемпионом Игр 2012 и 2016 годов на дистанциях 5000 и 10 000 метров.

Ранее Анжелика Сидорова рассказала о частоте проверок на допинг на ЧМ по лёгкой атлетике.