Экс-тренер четырёхкратного чемпиона ОИ Фары дисквалифицирован за допинг

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Альберто Салазар, бывший тренер четырёхкратного олимпийского чемпиона по бегу Мо Фары, был дисквалифицирован Антидопинговым агентством США (USADA) на четыре года.
Экс-тренер четырёхкратного чемпиона ОИ Фары дисквалифицирован за допинг
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба USADA, 61-летний Салазар наказан за содействие нарушению антидопинговых правил. Салазар признан виновным в применении запрещённого метода, фальсификации и (или) попытки фальсификации в процессе допинг-контроля и распространении повышающих уровень тестостерона препаратов путём вовлечения в программу тестирования с нарушением правил.

Отмечается, что на четыре года также был отстранён врач Джеффри Браун.

Фара работал под руководством Салазара с 2011 по 2017 год. Британец стал четырёхкратным чемпионом Игр 2012 и 2016 годов на дистанциях 5000 и 10 000 метров.

Ранее Анжелика Сидорова рассказала о частоте проверок на допинг на ЧМ по лёгкой атлетике.

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