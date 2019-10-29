Внеплановый тест: в Microsoft заявили об атаках хакеров Fancy Bears на антидопинговые организации
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По меньшей мере 16 национальных и международных спортивных и антидопинговых организаций могли быть атакованы хакерскими группировками. Об этом заявил вице-президент Microsoft по вопросам безопасности Том Бёрт в корпоративном блоге.
По словам Бёрта, атаки на 16 организаций, расположенных на трёх континентах, якобы начались 16 сентября. В Microsoft отметили, что атаки произошли до сообщений СМИ о возможном шаге сообщений СМИ о возможном шаге Всемирного антидопингового агентства (WADA).
В корпорации, отвечавшей за кибербезопасность неназванных 16 организаций, признали, что некоторые атаки на их серверы были успешными, но большинство из них были отражены. Клиенты Microsoft были предупреждены о возникших проблемах и получили необходимую помощь. Атаки осуществлялись с помощью фишинга, распыления паролей, подключенных к интернету устройств и вредоносных программ.
Обвинения в причастности к данным атакам прозвучали в адрес хакерской группировки Strontium, так же известной как Fancy Bears и APT28. В последнем заявлении Microsoft не указывается происхождение взломщиков, но ранее в августе 2018 года президент компании Брэд Смит утверждал, что Strontium «широко ассоциируется с правительством России». Доказательств такой связи предоставлено не было.
В РУСАДА отметили, что организация регулярно подвергается кибератакам, но уверены в надёжной защите своих серверов.
«Никаких серьёзных кибератак не было зафиксировано. Но время от времени, как сообщил наш специалист по информационной безопасности, на наш сервер осуществляются какие-то атаки. Однако у нас всё надёжно защищено, все системы безопасности обновляются. В общем, мы никак не пострадали», — заявила РИА Новости заместитель генерального директора агентства Маргарита Пахноцкая.
В Американском антидопинговом агентстве (USADA) подтвердили, что была совершена «преднамеренная и грубая атака на пароли» организации, но тяжёлых последствий не замечено.
«Проникновения не произошло, но мы были на связи с нашим сообществом. Эти атаки — новая норма для нас», — сказал The New York Times глава USADA Трэйвис Тайгерт.
Пресс-служба WADA выразила обеспокоенность в связи заявлением Microsoft, но сообщила, что не располагает доказательствами того, что системы организации были взломаны.
В Microsoft заявили, что сообщить об атаках на серверы антидопинговых организаций было решено в связи с приближающимися летними Олимпийскими играми, которые состоятся в Токио следующим летом. Однако появление пресс-релиза также совпало по времени с новым заявлением WADA о расследовании в отношении РУСАДА.
В международной организации подтвердили, что получили от российских властей ответы на первоначальные и дополнительные вопросы по поводу изменений базы данных Московской лаборатории. Из-за подозрений в их намеренном совершении против Российского антидопингового агентства начата процедура лишения статуса соответствия, инициированная 17 сентября.
Рассмотрением ответов российской стороны в ближайшее время займётся отдел расследований WADA и независимые эксперты, после чего будет дано заключение для комитета по соответствию. Тот, в свою очередь, выдаст рекомендацию исполкому Всемирному антидопинговому агентству лишать или нет РУСАДА текущего статуса. Из-за того, что собранная информация является технически сложной, на её изучение понадобится много времени, и в WADA отметили, что каких-либо сроков по этому поводу обозначать не могут.
В организации надеются, что подготовить доклад для исполкома удастся к концу ноября этого года. После этого главный руководящий орган WADA постарается собраться и рассмотреть статус РУСАДА в сжатые сроки, чтобы вынести окончательный вердикт до 31 декабря. Связано это с тем, что в последний день года истекает срок руководства организацией текущего президента Крэйга Риди. Затем дело ляжет на плечи следующего главы WADA Витольда Баньки.
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