Microsoft обвинила хакеров Fancy Bear в атаках на антидопинговые организации

Корпорация Microsoft сообщила об атаках хакерской группировки Fancy Bear на антидопинговые и спортивные организации по всему миру.

Как сообщает пресс-служба Microsoft, кибератакам подверглись как минимум 16 национальных и международных спортивных и антидопинговых организаций.

Отмечается, что атаки начались 16 сентября — как раз перед новостями о новых возможных действиях, предпринимаемых Всемирным антидопинговым агентством (WADA) в отношении России.

По данным Microsoft, большинство совершённых атак не увенчались успехом.

Ранее сообщалось, что WADA может принять решение по России до конца 2019 года.