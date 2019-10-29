Microsoft обвинила хакеров Fancy Bear в атаках на антидопинговые организации

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Корпорация Microsoft сообщила об атаках хакерской группировки Fancy Bear на антидопинговые и спортивные организации по всему миру.
Microsoft обвинила хакеров Fancy Bear в атаках на антидопинговые организации
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба Microsoft, кибератакам подверглись как минимум 16 национальных и международных спортивных и антидопинговых организаций.

Отмечается, что атаки начались 16 сентября — как раз перед новостями о новых возможных действиях, предпринимаемых Всемирным антидопинговым агентством (WADA) в отношении России.

По данным Microsoft, большинство совершённых атак не увенчались успехом.

Ранее сообщалось, что WADA может принять решение по России до конца 2019 года.

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