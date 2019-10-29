Microsoft обвинила хакеров Fancy Bear в атаках на антидопинговые организации
- Reuters
Как сообщает пресс-служба Microsoft, кибератакам подверглись как минимум 16 национальных и международных спортивных и антидопинговых организаций.
Отмечается, что атаки начались 16 сентября — как раз перед новостями о новых возможных действиях, предпринимаемых Всемирным антидопинговым агентством (WADA) в отношении России.
По данным Microsoft, большинство совершённых атак не увенчались успехом.
Ранее сообщалось, что WADA может принять решение по России до конца 2019 года.