WADA может принять решение по России до конца 2019 года

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) может вынести решение по ситуации с выявлением несоответствия базы данных московской лаборатории до конца 2019 года.

Как сообщает пресс-служба WADA, точные сроки завершения расследования установить невозможно ввиду сложности проводимых исследований.

«Однако на данный момент ожидается, что комитет по соответствию сможет рассмотреть отчёт департамента расследований WADA до конца ноября. В этом случае исполком под председательством президента Крейга Риди, срок полномочий которого истекает 31 декабря 2019 года, соберётся как можно скорее для обсуждения рекомендации», — добавили в WADA.

23 сентября WADA инициировало ускоренное рассмотрение вопроса о несоответствии РУСАДА из-за выявления расхождений между LIMS и данными московской лаборатории.

WADA дало РУСАДА и Министерству спорта России три недели начиная с 17 сентября, чтобы предоставить объяснения по поводу найденных несоответствий и ответить на ряд вопросов. 8 октября Минспорт предоставил WADA объяснения.

Ранее заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая сообщила, что российский вопрос будет рассмотрен WADA 4 ноября.