Пахноцкая заявила, что российский вопрос будет рассмотрен WADA 4 ноября

Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая сообщила, что исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) будет рассматривать российский вопрос в начале ноября.

«Российский вопрос уже включён в повестку заседания исполкома WADA, которое пройдёт 4 ноября в Катовице. Он будет рассмотрен даже в том случае, если комитет по соответствию не успеет подготовить свои рекомендации относительно изменения статуса РУСАДА. Однако никаких решений о статусе РУСАДА при отсутствии рекомендаций принято не будет. Могу добавить, что в повестке заседания совета учредителей WADA, которое состоится 7 ноября, вопрос России также значится», — приводит слова Пахноцкой ТАСС.

На российский спорт могут быть наложены новые санкции из-за несоответствия базы данных Московской лаборатории информации, которая есть у WADA. В частности, из базы был удалён ряд положительных допинг-проб.

Ранее в СБР рассказали, что грозит организации в случае отстранения РУСАДА.