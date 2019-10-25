В СБР рассказали, что грозит организации в случае отстранения РУСАДА

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) по международным вопросам Виктор Майгуров заявил, что у его организации не будет шансов восстановить членство в Международном союзе биатлонистов (IBU) в случае, если Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) будет лишено статуса соответствия.

«Если РУСАДА отстранят, то у СБР не будет никаких юридических возможностей вновь быть полноправным членом IBU. Что касается выступлений спортсменов, то это будет общим решением по всем видам спорта, как на Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане, в соответствии с рекомендациями WADA», — цитирует Майгурова News.ru.

WADA может лишить РУСАДА статуса соответствия за пропажу части положительных допинг-тестов из базы данных московской антидопинговой лаборатории.

Ранее вице-президент РУСАДА Маргарита Пахноцкая подтвердила пропажу данных из базы московской лаборатории.