Пахноцкая подтвердила пропажу данных из базы московской лаборатории

Вице-президент Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая подтвердила информацию о манипуляциях с базой данных московской антидопинговой лаборатории.

«Год назад, когда РУСАДА было восстановлено в правах, министр спорта гарантировал передать правильную базу, без изменений. Но данные были удалены с компьютера. Очень неприятно, что ты ничего не можешь сделать в такой ситуации. Могу гарантировать, что РУСАДА не имеет к этому никакого отношения», — заявила Пахноцкая в интервью DW.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) вскоре должно вынести решение по данному вопросу. Ожидается, что Россия будет отстранена от участия в Олимпийских играх — 2020 в Токио.

Ранее сообщалось, в Госдуме и РУСАДА ответили на призыв украинского чиновника отлучить Россию от спорта.