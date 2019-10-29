РУСАДА не участвовало в подготовке дополнительных ответов о данных московской лаборатории

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не принимало участия в подготовке дополнительных ответов на ряд вопросов Всемирного антидопингового агентства (WADA) по ситуации с выявлением несоответствия базы данных московской лаборатории.

Об этом рассказала заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая, слова которой передаёт ТАСС.

Она отметила, что гендиректор РУСАДА Юрий Ганус, в свою очередь, уже написал письмо в WADA, в котором ещё раз напомнил, что агентство не принимало участие в передаче данных московской лаборатории и не причастно к возможным манипуляциям.

23 сентября WADA инициировало ускоренное рассмотрение вопроса о несоответствии РУСАДА из-за выявления расхождений между LIMS и данными московской лаборатории.

WADA дало РУСАДА и Министерству спорта России три недели начиная с 17 сентября, чтобы предоставить объяснения по поводу найденных несоответствий и ответить на ряд вопросов. 8 октября Минспорт предоставил WADA объяснения.

Ранее сообщалось, что WADA может принять решение по России до конца 2019 года.