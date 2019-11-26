WADA: рекомендации комитета по соответствию не распространяются на ЧЕ по футболу

Представитель Всемирного антидопингового агентства (WADA) заявил, что рекомендация комитета по соответствию WADA не распространяется на чемпионат Европы по футболу 2020 года.

«Чемпионат Европы по футболу не является мультиспортивным событием, поэтому рекомендации комитета по соответствию на него не распространяются», — приводит слова представителя организации РИА Новости.

В рамках Евро-2020 в Санкт-Петербурге запланировано четыре матча континентального первенства: три игры группового этапа и один четвертьфинал. Сборная России обеспечила себе участие в Евро-2020, квалифицировавшись в финальную часть со второго места в группе.

25 ноября комитет WADA по соответствию рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретить ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Заседание исполкома WADA состоится 9 декабря.

Ранее сообщалось, что в WADA заявили, что сборная России не будет отстранена от Евро-2020.