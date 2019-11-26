WADA: рекомендации комитета по соответствию не распространяются на ЧЕ по футболу

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Представитель Всемирного антидопингового агентства (WADA) заявил, что рекомендация комитета по соответствию WADA не распространяется на чемпионат Европы по футболу 2020 года.
WADA: рекомендации комитета по соответствию не распространяются на ЧЕ по футболу
  • РИА Новости

«Чемпионат Европы по футболу не является мультиспортивным событием, поэтому рекомендации комитета по соответствию на него не распространяются», — приводит слова представителя организации РИА Новости.

В рамках Евро-2020 в Санкт-Петербурге запланировано четыре матча континентального первенства: три игры группового этапа и один четвертьфинал. Сборная России обеспечила себе участие в Евро-2020, квалифицировавшись в финальную часть со второго места в группе.

25 ноября комитет WADA по соответствию рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретить ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Заседание исполкома WADA состоится 9 декабря.

Ранее сообщалось, что в WADA заявили, что сборная России не будет отстранена от Евро-2020.

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