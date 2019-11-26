СМИ: В WADA сообщили, что сборная России не будет отстранена от Евро-2020

Источник во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA), который пожелал остаться анонимным, сообщил, что сборная России не будет отстранена от чемпионата Европы 2020 года, а Санкт-Петербург примет матчи турнира.

«Чемпионат Европы не входит в категорию «важных мероприятий». Это не чемпионат мира, и на него не распространяются рекомендации комитета по соответствию WADA», — приводит слова источника AFP.

В рамках Евро-2020 в Санкт-Петербурге запланировано четыре матча континентального первенства: три игры группового этапа и один четвертьфинал. Сборная России обеспечила себе участие в Евро-2020, квалифицировавшись в финальную часть со второго места в группе.

25 ноября комитет WADA по соответствию рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретить ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Заседание исполкома WADA состоится 9 декабря.

Ранее сообщалось, что власти Санкт-Петербурга продолжают готовиться к Евро-2020, несмотря на рекомендации WADA.