Власти Санкт-Петербурга продолжают готовиться к Евро-2020, несмотря на рекомендации WADA
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Об этом он сообщил ТАСС.
«Исполняем все взятые на себя в рамках этого турнира обязательства», — сказал вице-губернатор.
По его мнению, исключение России из числа стран — хозяек турнира крайне маловероятно, так как вся подготовка мероприятия находится в завершающей стадии.
«Правительствами стран-организаторов даны чёткие гарантии, проведена подготовка нормативной правовой базы, спортивной и транспортной инфраструктуры», — сказал Кириллов.
В рамках Евро-2020 в Санкт-Петербурге запланировано четыре матча континентального первенства: три игры группового этапа и один четвертьфинал. Сборная России обеспечила себе участие в Евро-2020, квалифицировавшись в финальную часть со второго места в группе.
25 ноября комитет WADA по соответствию рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретить ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.
Заседание исполкома WADA состоится 9 декабря.
Ранее сообщалось, что ФИФА находится в постоянном контакте с WADA по ситуации с Россией.