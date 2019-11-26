Власти Санкт-Петербурга продолжают готовиться к Евро-2020, несмотря на рекомендации WADA

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Вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов заявил, что власти города продолжают подготовку к чемпионату Европы по футболу 2020 года, несмотря на рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России.
Власти Санкт-Петербурга продолжают готовиться к Евро-2020, несмотря на рекомендации WADA
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Об этом он сообщил ТАСС.

«Исполняем все взятые на себя в рамках этого турнира обязательства», — сказал вице-губернатор.

По его мнению, исключение России из числа стран — хозяек турнира крайне маловероятно, так как вся подготовка мероприятия находится в завершающей стадии.

«Правительствами стран-организаторов даны чёткие гарантии, проведена подготовка нормативной правовой базы, спортивной и транспортной инфраструктуры», — сказал Кириллов.

В рамках Евро-2020 в Санкт-Петербурге запланировано четыре матча континентального первенства: три игры группового этапа и один четвертьфинал. Сборная России обеспечила себе участие в Евро-2020, квалифицировавшись в финальную часть со второго места в группе.

25 ноября комитет WADA по соответствию рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретить ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Заседание исполкома WADA состоится 9 декабря.

Ранее сообщалось, что ФИФА находится в постоянном контакте с WADA по ситуации с Россией.

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