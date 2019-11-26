ФИФА находится в постоянном контакте с WADA по ситуации с Россией

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Международная федерация футбола (ФИФА) находится в постоянном контакте со Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Ассоциацией международных федераций олимпийских летних видов спорта (ASOIF) по поводу возможных санкций в отношении России.
ФИФА находится в постоянном контакте с WADA по ситуации с Россией
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФИФА.

Отмечается, что до рассмотрения этого вопроса исполкомом WADA ФИФА не будет принимать никаких решений.

25 ноября комитет WADA по соответствию рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретить ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Заседание исполкома WADA состоится 9 декабря.

Ранее генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус заявил, что санкции WADA затронут и сборную России по футболу.

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