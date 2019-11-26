Ганус заявил, что санкции WADA затронут и сборную России по футболу

Короткая ссылка
Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус заявил, что санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) затронут все виды российского спорта.
Ганус заявил, что санкции WADA затронут и сборную России по футболу
  • РИА Новости

«9 декабря решится судьба всего российского спорта, а не его отдельных секций. И ограничение касается не только участия в Олимпиаде, ограничения ждут и сборную России по футболу. Российские спортивные чиновники не смогут занимать посты в советах международных федераций, подписавших кодекс WADA», — приводит слова Гануса «Вечерняя Москва».

25 ноября комитет WADA по соответствию рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретить ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Заседание исполкома WADA состоится 9 декабря.

Ранее сообщалось, что в УЕФА не стали комментировать возможное отстранение России от Евро-2020.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить