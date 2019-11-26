Ганус заявил, что санкции WADA затронут и сборную России по футболу
- РИА Новости
«9 декабря решится судьба всего российского спорта, а не его отдельных секций. И ограничение касается не только участия в Олимпиаде, ограничения ждут и сборную России по футболу. Российские спортивные чиновники не смогут занимать посты в советах международных федераций, подписавших кодекс WADA», — приводит слова Гануса «Вечерняя Москва».
25 ноября комитет WADA по соответствию рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретить ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.
Заседание исполкома WADA состоится 9 декабря.
Ранее сообщалось, что в УЕФА не стали комментировать возможное отстранение России от Евро-2020.