В УЕФА не стали комментировать возможное отстранение России от Евро-2020

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) воздержался от комментариев относительно появившейся в СМИ информации о возможном отстранении России от Евро-2020, а также лишении Санкт-Петербурга права принимать матчи турнира из-за возможных санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России.

«На данном этапе у УЕФА нет никакого комментария на эту тему», — приводит слова представителя организации «Чемпионат».

В рамках Евро-2020 в Санкт-Петербурге запланировано четыре матча континентального первенства: три игры группового этапа и один четвертьфинал. Сборная России обеспечила себе участие в Евро-2020, квалифицировавшись в финальную часть со второго места в группе.

25 ноября комитет WADA по соответствию рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретить ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Заседание исполкома WADA состоится 9 декабря.

Ранее сообщалось, что сборная Шотландии может заменить Россию на Евро-2020.