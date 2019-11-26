В УЕФА не стали комментировать возможное отстранение России от Евро-2020
- Reuters
«На данном этапе у УЕФА нет никакого комментария на эту тему», — приводит слова представителя организации «Чемпионат».
В рамках Евро-2020 в Санкт-Петербурге запланировано четыре матча континентального первенства: три игры группового этапа и один четвертьфинал. Сборная России обеспечила себе участие в Евро-2020, квалифицировавшись в финальную часть со второго места в группе.
25 ноября комитет WADA по соответствию рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретить ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.
Заседание исполкома WADA состоится 9 декабря.
Ранее сообщалось, что сборная Шотландии может заменить Россию на Евро-2020.