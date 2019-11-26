СМИ: Сборная Шотландии может заменить Россию на Евро-2020

Сборная Шотландии может выступить на чемпионате Европы по футболу 2020 года в случае отстранения от турнира национальной команды России.

Как сообщает The Telegraph, вместо Санкт-Петербурга, который также может лишиться права на матчи Евро-2020, игры могут пройти в шведском Стокгольме.

Сборная России вышла на Евро-2020 со второго места в группе I, уступив первую строчку команде Бельгии.

25 ноября комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретить России проводить международные турниры.

Заседание исполкома, на котором будет рассмотрена данная рекомендация, состоится 9 декабря.

Ранее сообщалось, что глава РУСАДА призвал не строить иллюзий относительно возможных санкций WADA.