МОК прокомментировал рекомендации комитета WADA об отстранении России

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Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с официальным заявлением относительно рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России.
МОК прокомментировал рекомендации комитета WADA об отстранении России
  • РИА Новости

В своём заявлении МОК осудил манипуляции с данными московской лаборатории и заявил, что поддержит наиболее жёсткие санкции в отношении виновных, при этом подчеркнув, что, согласно отчёту о расследовании, российское спортивное движение, в частности Олимпийский комитет России и его члены, не причастно к произошедшему.

Поэтому МОК приветствует намерение WADA дать чистым спортсменам возможность выступать в нейтральном статусе.

25 ноября комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретить ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов только в нейтральном статусе.

Заседание исполкома WADA состоится 9 декабря.

Ранее вице-президент WADA заявила, что МОК выступит против решения по России.

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