Вице-президент WADA считает, что МОК выступит против решения по России
- РИА Новости
«Я боюсь, что МОК противодействует нам. На карту будет поставлено много сил и постов. Двенадцать человек будут голосовать, и я боюсь, что мы можем оказаться в меньшинстве», — приводит слова Хеллеланд NRK.
25 ноября комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретить ей проводить международные турниры. Помимо этого, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.
Заседание исполкома WADA состоится 9 декабря.
Ранее сообщалось, что глава РУСАДА призвал не строить иллюзий относительно возможных санкций WADA.