Вице-президент WADA считает, что МОК выступит против решения по России

Вице-президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Линда Хеллеланд высказала мнение, что Международный олимпийский комитет будет противодействовать отстранению России от международных соревнований.

«Я боюсь, что МОК противодействует нам. На карту будет поставлено много сил и постов. Двенадцать человек будут голосовать, и я боюсь, что мы можем оказаться в меньшинстве», — приводит слова Хеллеланд NRK.

25 ноября комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретить ей проводить международные турниры. Помимо этого, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Заседание исполкома WADA состоится 9 декабря.

Ранее сообщалось, что глава РУСАДА призвал не строить иллюзий относительно возможных санкций WADA.