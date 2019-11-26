«Крайне серьёзный случай»: комитет WADA рекомендовал отстранить Россию от соревнований

Специальный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия и применить по отношению к стране строгие санкции. На протяжении четырёх лет российские спортсмены могут быть вынуждены соревноваться под нейтральным флагом. Также планируется ввести запрет на проведение международных турниров на территории государства. Эксперты обнаружили серьёзные расхождения в данных московской лаборатории и выявили многочисленные случаи фальсификации документов.

Комитет по соответствию рекомендовал Всемирному антидопинговому агентству (WADA) применить строгие санкции в отношении России в связи с нарушениями, выявленными при обработке данных московской лаборатории. В первую очередь, речь идёт об отстранении страны от международных соревнований сроком на четыре года. В то же время спортсмены смогут принимать в них участие в нейтральном статусе, но без использования любой государственной символики.

«Российские спортсмены и вспомогательный персонал в течение четырёх лет смогут участвовать в крупных состязаниях только в том случае, если смогут доказать, что никоим образом не причастны к нарушениям (то есть, не упоминаются в уличающих обстоятельствах в докладе Ричарда Макларена, не имеют записей о положительных анализах в базе данных, а также данные их проб не подвергались манипуляциям), согласно строгим условиям, которые определит WADA (или Спортивный арбитражный суд (CAS), если это будет сочтено целесообразным)», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте агентства.

При этом всё нынешнее руководство Олимпийского и Паралимпийского комитетов России должно получить полный запрет на посещение международных соревнований на тот же период.

При этом эксперты отметили: «Хорошо, что комитет признал вопиющим поведение России по отношению к чистым спортсменам. Теперь будем надеяться, что исполком WADA проявит решительность, чтобы чистые спортсмены не были обмануты, и поддержит эти печальные, но необходимые рекомендации».

Таким образом, после Пхёнчхана-2018 отечественные атлеты вновь будут вынуждены соревноваться под нейтральным флагом, как на летней Олимпиаде в Токио, так и на зимней Олимпиаде в Пекине. Кроме того, существует риск недопуска футбольной сборной до участия в чемпионате Европы 2020 года.

«Такая вероятность есть. Сейчас РУСАДА находится в режиме обусловленного соответствия стандарту WADA. Чтобы сохранить его, мы должны были выполнить два условия. Первое — до 31 декабря 2018 года пустить экспертов в Московскую лабораторию и передать им электронную базу. Второе — до 30 июня 2019 года обеспечить передачу материальных данных — тех проб по списку, которые будут представлены в отдел расследования», — цитирует слова главы РУСАДА Юрия Гануса BBC.

Ещё одна санкция, которая может привести к серьёзным последствиям, касается четырёхлетнего запрета на проведение международных соревнований на территории России. Кроме того, в тот же период ОКР не сможет подавать заявки на организацию более поздних мероприятий, в том числе Олимпиады и Паралимпиады 2032 года.

«В том случае, если Россия уже получила право на проведение крупного соревнования в четырёхлетний период, то ответственная организация должна его отозвать и передать другой стране, если это возможно с юридической или практической точки зрения», — отметили в комиссии.

Если данная рекомендация будет утверждена, то Санкт-Петербург не сможет принять матчи Евро-2020. Письмо, в котором перечислены все санкции, предлагаемые комитетом по несоответствию, уже было передано руководству РУСАДА.

22 ноября исполнительный комитет WADA получил рекомендацию лишить российское агенство статуса соответствия. Она была основана на итогах расследования, проведённого комиссией в сотрудничестве с независимыми экспертами. Они обнаружили наличие расхождений между данными московской лаборатории, извлечёнными в январе 2019 года, и их более ранними копиями. Сообщается, что в более поздней версии отсутствует информация о положительных допинг-пробах российских спортсменов.

Кроме того, было выявлено, что в базу данных были помещены сфабрикованные сведения, подтверждающие позицию российской стороны относительно бывшего главы лаборатории Григория Родченкова. Утверждалось, что вместе со своими соучастниками он подделывал сведения с целью вымогательства денег у атлетов. В то же время обнаружилась пропажа информации, доказывавшей вину других сотрудников организации, якобы участвовавших в сокрытии положительных тестов.

«Комитет пришёл к выводу, что речь идёт о крайне серьёзном случае несоблюдения требования о предоставлении подлинной копии базы данных Московской лаборатории с отягчающими обстоятельствами», — заключили эксперты.

В то же время в WADA остались довольны работой РУСАДА по борьбе с допингом. По мнению его представителей, агентство активно сотрудничает с другими антидопинговыми организациями и эффективно проводит внутренние расследования.

Окончательное решение по поводу статуса соответствия РУСАДА, а также санкций в случае его лишения, будет принято 9 декабря на заседании исполкома в Париже. В настоящий момент WADA продолжает рассматривать объяснения, предоставленные Министерством спорта РФ по поводу сложившейся ситуации. В том случае, если рекомендации комитета будут утверждены, Россия получит соответствующее уведомление, которое должно быть принято в течение 21 дня. В противном случае дело будет направлено в CAS.