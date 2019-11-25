WADA считает, что данные московской лаборатории не являются полностью достоверными

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Комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) считает, что данные московской антидопинговой лаборатории не являются полностью достоверными.

«Данные не являются ни полными, ни полностью достоверными», — говорится в заявлении на официальном сайте WADA.

Отмечается, что множество негативных аналитических выводов было удалено из копии базы данных за 2019 год, исходники также были удалены или изменены.

При этом комитет сделал вывод, что были удалены «важные доказательства», которые подтверждают, что один из сотрудников лаборатории якобы помогал скрыть факт применения допинга российскими спортсменами в 2014—2015 годах.

Заседание исполкома, на котором будет рассмотрена данная рекомендация, состоится 9 декабря.

23 сентября WADA инициировало ускоренное рассмотрение вопроса несоответствия РУСАДА из-за выявления расхождений между LIMS и данными, извлечёнными из московской лаборатории. 

Ранее WADA подтвердило, что Россия может быть отстранена от соревнований на четыре года.

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