WADA признало эффективной работу РУСАДА по борьбе с допингом

Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) признал эффективной работу Российского антидопингового агентства (РУСАДА) по борьбе с допингом в российском спорте.

Об этом говорится в заявлении на официальном сайте WADA.

WADA плодотворно работает с другими антидопинговыми организациями, в том числе по вопросам антидопинговых расследований в России. Таким образом, комитет рекомендовал исполкому WADA не проводить дополнительный мониторинг работы РУСАДА в течение четырёх лет.

Заседание исполкома, на котором будет рассмотрена данная рекомендация, состоится 9 декабря.

23 сентября WADA инициировало ускоренное рассмотрение вопроса несоответствия РУСАДА из-за выявления расхождений между LIMS и данными, извлечёнными из московской лаборатории.

Ранее сообщалось, что комитет WADA рекомендовал запретить проведение международных соревнований в России.