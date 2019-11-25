WADA признало эффективной работу РУСАДА по борьбе с допингом
Об этом говорится в заявлении на официальном сайте WADA.
WADA плодотворно работает с другими антидопинговыми организациями, в том числе по вопросам антидопинговых расследований в России. Таким образом, комитет рекомендовал исполкому WADA не проводить дополнительный мониторинг работы РУСАДА в течение четырёх лет.
Заседание исполкома, на котором будет рассмотрена данная рекомендация, состоится 9 декабря.
23 сентября WADA инициировало ускоренное рассмотрение вопроса несоответствия РУСАДА из-за выявления расхождений между LIMS и данными, извлечёнными из московской лаборатории.
Ранее сообщалось, что комитет WADA рекомендовал запретить проведение международных соревнований в России.