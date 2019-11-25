Комитет WADA рекомендовал запретить проведение международных соревнований в России

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Комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации запретить России подавать заявки на проведение международных соревнований на четыре года.

«Россия не может подавать заявки на проведение международных соревнований в течение четырёхлетнего периода», — написано в заявлении на официальном сайте WADA.

При этом отмечается, что если право на проведение крупного турнира уже было предоставлено России, то оно должно быть отозвано, а само соревнование пройдёт в другой стране, если это не является невозможным по юридическим или практическим причинам.

«Россия не может претендовать на право проведения Олимпийских и Паралимпийских игр 2032 года», — говорится в тексте.

Заседание исполкома, на котором будет рассмотрена данная рекомендация, состоится 9 декабря.

23 сентября WADA инициировало ускоренное рассмотрение вопроса несоответствия РУСАДА из-за выявления расхождений между LIMS и данными, извлечёнными из московской лаборатории. 

Ранее WADA выразило уверенность, что данные московской лаборатории не являются полностью достоверными.

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