РУСАДА получило от WADA уведомление о возможных санкциях

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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) получило от Комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) официальное письмо с указанием рекомендованных санкций в отношении России.
РУСАДА получило от WADA уведомление о возможных санкциях
  • РИА Новости

«Ночью пришёл документ из WADA. Там содержится заявление, которое было опубликовано на сайте, в достаточно краткой форме описаны последствия и санкции», — приводит «Интерфакс» слова гендиректора РУСАДА Юрия Гануса.

25 ноября комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретить России проводить международные турниры. Помимо этого, было рекомендовано участие российских спортсменов в соревнованиях только в нейтральном статусе.

Заседание исполкома, на котором будет рассмотрена данная рекомендация, состоится 9 декабря.

Ранее WADA признало эффективной работу РУСАДА по борьбе с допингом.

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