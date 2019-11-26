«В истории спорта не было такого жёсткого наказания»: как в России отреагировали на возможные санкции со стороны WADA

Специалисты Всемирного антидопингового агентства не услышали объяснения российских экспертов относительно расхождений в данных Московской антидопинговой лаборатории. Об этом заявил министр спорта РФ Павел Колобков, комментируя возможные санкции WADA. Между тем первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по физической культуре Вячеслав Фетисов считает, что введение новых санкций в отношении российского спорта может негативно сказаться на молодых атлетах. Президент Федерации кёрлинга России (ФКР) Дмитрий Свищёв отметил необходимость отстаивать свою правоту в суде, а почётный глава РФС Вячеслав Колосков заверил, что решение WADA не скажется на проведении матчей Евро-2020 в Санкт-Петербурге.

«Будет плохо или очень плохо»

Российский спорт вновь столкнулся с серьёзной угрозой изоляции после того, как специальный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия. Специалисты обнаружили расхождения между данным Московской лаборатории, полученными в январе 2019 года, и их боле ранними версиями. Окончательное решение будет вынесено 9 декабря на заседании исполкома WADA, однако уже сейчас многие эксперты выразили обеспокоенность сложившейся ситуацией.

Наиболее серьёзным последствием может стать недопуск страны до участия в крупных международных соревнованиях. При этом спортсмены, доказавшие свою непричастность к махинациями с допинг-пробами, смогут принять участие в стартах лишь под нейтральным флагом.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров призвал не делать поспешных выводов из заявления комитета WADA.

«Мы будем отстаивать необходимость честного разговора по любому вопросу, в том числе с точки зрения обеспечения равноправного рассмотрения поведения каждой страны на международной арене. Не бывает так, чтобы один или двое — скажем, Россия и Китай — во всём виноваты и всё нарушают, а все остальные живут по правилам, которые они сами написали, никого больше не спросив, и заставляют всех других уважать эти правила», — заявил Лавров.

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В свою очередь, президент Федерации водного поло России, Российской федерации прыжков в воду, Федерации синхронного плавания России Алексей Власенко с сожалением отметил, что усилия спортивных дипломатов и юристов, которые пытались наладить отношения между Россией и международными организациями, не увенчались успехом.

«Много говорилось о том, что до крайних мер не дойдёт, что о пропуске Олимпиады речи нет. Сейчас такие рекомендации — это очень печальные и негативные для нас новости. Ещё предстоит дождаться 9 декабря, но всё это очень плохо, тем более за год до Игр», — цитирует Власенко РИА Новости.

Глава Федерации фехтования России (ФФР) Александр Михайлов призвал все спортивные организации страны готовиться к худшему сценарию развития событий. Он подчеркнул, что лишение статуса никак не должно сказаться на подготовке атлетов к Олимпийским играм, а также заверил, что его подопечные в любом случае выйдут на старт.

«Конечно, можно опустить руки и не готовиться, говорить о том, что мы не поедем ни на Олимпиаду, ни на ближайшие чемпионаты Европы и мира, но это уже другая история. Этого делать не следует, я полагаю, что нужно продолжать работать и под этими флагами защищать честь своей страны», — приводит слова Михайлова ТАСС.

Ранее Министерство спорта РФ предоставило WADA письмо с объяснениями расхождений. Глава ведомства Павел Колобков считает, что комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства не услышал позицию российских экспертов.

«Вчера официально были получены рекомендации комиссии по соответствию. Они основаны на проведенном анализе, который, в свою очередь, был основан на выводах привлеченных экспертов Лозаннского университета. Наши эксперты, представляющие российские институты, встречались с ними, обсуждали все вопросы, связанные с этим докладом. К сожалению, позиция наших экспертов не была услышана и были приняты эти рекомендации», — считает Колобков.

Однако, как полагает генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус, российские специалисты не смогли дать «разумное и приемлемое объяснение».

«Судя по всему, этих объяснений не было, потому что они не были приняты. Это был ключевой момент. Сейчас уже поздно что-то говорить. Правовых оснований для оспаривания лишения соответствия нет. Я говорю об этом трезво и с пониманием дела», — заявил Ганус.

В то же время некоторые специалисты выразили уверенность в том, что исполком WADA не станет применять к России самые жёсткие санкции. Так, по мнению главы Федерации кёрлинга России (ФКР) Дмитрия Свищёва, на агентство оказывается колоссальное давление со стороны СМИ, однако это не помешает ему принять справедливое решение.

«Но наказание будет однозначно. РУСАДА отстранят, за этим последует давление по вопросу проведения международных соревнований на территории РФ. Те международные федерации, где руководители более мощные, конечно, не будут обращать на это особого внимания, потому что Россия — огромный рынок, одна из стран — законодательниц спортивной моды, и соревнования в нашей стране будут проходить», — приводит слова Свищёва РИА Новости.

Схожей точки зрения придерживается и председателя комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Валерий Газзаев.

«Если говорить о самих рекомендациях комитета WADA, в частности о возможном отстранении на четыре года от участия в соревнованиях, то прежде всего отмечу, что в истории спорта не было такого жёсткого наказания в отношении какой-либо страны. Особенно такой страны, которая является одной из ведущих спортивных мировых держав», — заявил Газзаев.

В стороне от происходящего не остался и известный телекомментатор Дмитрий Губерниев. Он предположил, что в сложившейся ситуации российской стороне поможет лишь отказ от замалчивания имеющихся проблем.

«Будет плохо или очень плохо, 9 декабря — момент истины. Потом мы будем подавать апелляции и так далее. Но сейчас ясно одно. Спортсмены, имеющие допинговый бэкграунд, совсем никуда не поедут. И облегчить им существование может только полная атмосфера открытости. Саша Логинов, помни об этом, когда будешь проходить мимо журналистов», — написал журналист в своём Telegram-канале.

«Решения WADA не имеют никакого отношения к футболу»

Ещё одним важным пунктом рекомендаций комиссии по соответствию является четырёхлетний запрет на проведение международных соревнований. На такой же период Россия может лишиться права подавать заявки на все последующие турниры. В таком случае под санкции могут попасть матчи чемпионата Европы 2020 года, которые пройдут в Санкт-Петербурге.

Однако генеральный директор оргкомитета Алексей Сорокин заверил, что на данный момент предпосылок для этого нет. Он подчеркнул, что первенство проводится под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), который и будет принимать соответствующие решения.

«Мне сложно допускать или не допускать возможность лишения России права провести матчи Евро-2020. Происходящему мы можем противопоставить только свою работу по подготовке к турниру. Насколько мы слышим наших коллег из УЕФА, они вполне довольны», — сказал Сорокин.

Его слова подтвердил почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.

«Принимаемые исполкомом WADA 9 декабря решения никакого отношения к футболу не имеют. У ФИФА и УЕФА есть свои медицинские комитеты, своя допинг-служба и своя аккредитованная лаборатория, вся база данных на наших футболистов. В соответствии с регламентами на всех соревнованиях, на каждом матче, проводимом под эгидой организаций, в том числе и клубном, в обязательном порядке проводится допинг-контроль», — пояснил функционер.

Ещё одним крупным спортивным событием для России станет летняя Универсиада 2023 года, которая пройдёт в Екатеринбурге. Президент Российского студенческого спортивного союза (РССС) Сергей Сейранов заявил, что решение WADA никак не скажется на проведении данных соревнований.

«Студенческий спорт себя ничем не запятнал. По последним данным WADA, за последние два года из всего огромного количества проб, взятых у спортсменов со всего мира на чемпионатах Европы, Универсиадах. положительными были всего 0,34%. Так что опасений нет, всё идет по плану, Екатеринбург готовится к проведению соревнований», — заверил Сейранов.

В то же время, по мнению Михайлова, изолировав российский спорт от остального мира, WADA нанесёт непоправимый удар по всему международному сообществу, так как далеко не все страны способны принимать у себя соревнования высокого уровня.

«Найти кандидата на проведение чемпионата мира или Европы крайне непросто, потому что это критичные финансовые средства. И я знаю, что в фехтовании иногда та или иная страна отказывается от этапа Кубка мира, тогда приходится срочно искать замену и помогать в проведении подобного мероприятия», — заключил глава ФФР.

«Международное спортивное сообщество настроено радикально»

После вынесенного решения у России будет 21 день на его обжалование. Мнения по поводу целесообразности данного шага также разделились. Так, Ганус подчеркнул, что будет справедливо, если Россия понесёт наказание.

«Я считаю, что нужно трезво смотреть на мир и сложившуюся ситуацию. Можно констатировать, что спортивные власти не сделали всего, что могли сделать. Их эксперты не обосновали изменения в электронной базе. Соответственно, я не понимаю, на основании чего может быть оспорено решение», — заявил глава РУСАДА.

В свою очередь, Свищёв уверен, что спортивным властям будет необходимо обратиться в суд вне зависимости от принятого решения, так как российская сторона выполнила все требования для полноценного восстановления своего статуса.

«Надо прислушаться к мнению МОК. Томас Бах ранее сказал, что чистые атлеты должны выступать. Мы не имеем права наказывать непричастных к нарушениям чиновников и других спортсменов», — уверен депутат.

Он добавил, что в случае введения санкций ФКР намерена оспаривать запрет на проведение соревнований в суде.

«В этом сезоне у нас запланировано юниорское первенство мира в Красноярске. На это потрачены деньги. Если будет принято решение о лишении РУСАДА соответствия, будем оспаривать проведение соревнований в суде, поскольку понесём финансовые потери», — отметил Свищёв.

Некоторые эксперты предположили, какие более отдалённые последствия будут иметь наложенные санкции. Первый заместитель председателя комитета Госдумы России по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Вячеслав Фетисов выразил обеспокоенность за тех, кто только делает первые шаги на профессиональном уровне.

«Я волнуюсь за молодых спортсменов, которые вышли на серьёзный уровень и могут быть не допущены из-за чьих-то ошибок. Минимальная надежда есть, что WADA примет другое решение, но мы самая опозорившаяся страна в истории мирового спорта, и, судя по всему, международное спортивное сообщество настроено радикально», — предположил Фетисов.