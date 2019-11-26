Сейранов уверен, что рекомендации WADA не скажутся на проведении в России Универсиады-2023

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Президент Российского студенческого спортивного союза (РССС) Сергей Сейранов выразил уверенность, что летние Всемирные студенческие игры в Екатеринбурге состоятся в 2023 году, несмотря на возможные санкции в отношении России.
Сейранов уверен, что рекомендации WADA не скажутся на проведении в России Универсиады-2023
  • РИА Новости

«В рекомендации WADA есть фраза о переносе соревнований в другую страну в том случае, если это не является юридически или практически невозможным. Контракт по проведению Универсиады в Екатеринбурге подписан в июле, так что перенос турнира невозможен ни практически, ни юридически, на заявочную кампанию времени уже не остаётся», — приводит слова Сейранова ТАСС.

Он отметил, что в рекомендациях WADA подразумеваются чемпионаты мира и Европы, а не студенческий спорт.

«По последним данным WADA, за последние два года из всего огромного количества проб, взятых у спортсменов со всего мира на чемпионатах Европы, Универсиадах, мировых первенствах положительными были всего 0,34%. Так что опасений нет, всё идёт по плану, Екатеринбург готовится к проведению соревнований», — добавил глава РССС.

25 ноября комитет WADA по соответствию рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретить ей проводить международные турниры. Помимо этого, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Заседание исполкома WADA состоится 9 декабря.

Ранее сообщалось, что глава РУСАДА призвал не строить иллюзий относительно возможных санкций WADA.

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