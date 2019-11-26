Лавров прокомментировал рекомендации комитета WADA по России

Глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции прокомментировал рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России.

Как подчеркнул министр, пока речь идёт лишь о рекомендациях комитета.

«Я бы не стал сейчас делать каких-то поспешных выводов. То, что есть желающие поставить Россию в положение обороняющейся, положение обвиняемой. Причём обвиняемой, по сути дела, во всём и повсюду, какую область международной жизни ни возьми: конфликты, экономика, энергетика, газопроводы, торговля продукцией военного назначения — везде Россия что-то нарушает или делает нечто, что невыгодно какой-то одной или нескольким западным странам», — сказал он.

По его словам, «с их точки зрения, чем больше подобного рода решений выносится, тем лучше, как они считают, для их антироссийской аргументации».

«Но то, что эти страны непосредственно и затевают подобного рода ситуации, нам тоже хорошо известно. Поэтому мы будем отстаивать необходимость честного разговора по любому вопросу, в том числе с точки зрения обеспечения равноправного рассмотрения поведения каждой страны на международной арене. Не бывает так, чтобы один или двое — скажем, Россия и Китай — во всём виноваты и всё нарушают, а все остальные живут по правилам, которые они сами написали, никого больше не спросив, и заставляют всех других уважать эти правила», — добавил Лавров.

25 ноября комитет по соответствию WADA рекомендовал отстранить Россию от международных соревнований на четыре года.

Ожидается, что заседание исполкома организации состоится 9 декабря.

Ситуацию прокомментировал глава Российского антидопингового агентства Юрий Ганус.