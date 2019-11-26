Глава РУСАДА призвал не строить иллюзий относительно возможных санкций WADA

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус прокомментировал рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России.

«Можно сколько угодно жить в иллюзиях и говорить о том, что мы поедем на Олимпиаду и у нас всё будет в порядке, можно сколько угодно себя утешать, можно сколько угодно пользоваться политическими лозунгами, но я считаю, что нужно трезво смотреть на мир и сложившуюся ситуацию», — приводит слова Гануса РИА Новости.

Он отметил, что передача данных московской лаборатории экспертам WADA в нетронутом виде была критически важным критерием для обеспечения соответствия РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.

«Сейчас уже поздно что-то говорить. Повторюсь: правовых оснований для оспаривания лишения соответствия нет. Я говорю об этом трезво и с пониманием дела», — подчеркнул глава РУСАДА.

25 ноября комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретить ей проводить международные турниры. Помимо этого, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Заседание исполкома WADA состоится 9 декабря.

Ранее сообщалось, что руководители спортивных федераций срочно вызваны в администрацию президента.