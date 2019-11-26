СМИ: Руководители спортивных федераций срочно вызваны в администрацию президента

В администрации президента России Владимира Путина состоится круглый стол с участием руководителей спортивных федераций страны.

Как сообщает «Чемпионат», темой встречи станет обсуждение ситуации вокруг возможных санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России.

25 ноября комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретить России проводить международные турниры. Помимо этого, было рекомендовано участие российских спортсменов только в нейтральном статусе.

Заседание исполкома WADA состоится 9 декабря.

Ранее сообщалось, что Маргарита Пахноцкая прокомментировала рекомендации комитета WADA по России.