В РУСАДА прокомментировали рекомендации комитета WADA по России
- РИА Новости
«С одной стороны WADA, следуя рекомендациям комитета по соответствию, который опирается на международный стандарт по соответствию, ограничивает национальную сборную от участия на Олимпийских и Паралимпийских играх и любых других международных соревнованиях. С другой стороны, они берут во главу угла право честного и чистого спортсмена участвовать в международных соревнованиях и позволяют тем спортсменам, которые не имею допинговой истории, пробовать отобраться для участия на турнирах в нейтральном статусе», — приводит слова Пахноцкой РБК.
25 ноября комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретить России проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов только в нейтральном статусе.
Заседание исполкома WADA состоится 9 декабря.
Ранее юрист оценил шансы обжаловать возможные санкции WADA по России.