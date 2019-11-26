В РУСАДА прокомментировали рекомендации комитета WADA по России

Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая прокомментировала рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России.

«С одной стороны WADA, следуя рекомендациям комитета по соответствию, который опирается на международный стандарт по соответствию, ограничивает национальную сборную от участия на Олимпийских и Паралимпийских играх и любых других международных соревнованиях. С другой стороны, они берут во главу угла право честного и чистого спортсмена участвовать в международных соревнованиях и позволяют тем спортсменам, которые не имею допинговой истории, пробовать отобраться для участия на турнирах в нейтральном статусе», — приводит слова Пахноцкой РБК.

25 ноября комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретить России проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов только в нейтральном статусе.

Заседание исполкома WADA состоится 9 декабря.

Ранее юрист оценил шансы обжаловать возможные санкции WADA по России.