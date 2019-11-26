Юрист оценил шансы обжаловать возможные санкции WADA по России

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Спортивный юрист Айнур Нуриев оценил шансы оспорить санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России, которые могут быть приняты на предстоящем заседании исполкома организации.
Юрист оценил шансы обжаловать возможные санкции WADA по России
  • Reuters

«Мне кажется, шансы оспорить это решение в целом не очень высоки. Учитывая, как это было с сочинской Олимпиадой. Скорее всего, опять всё пойдёт по тому пути, когда чистые спортсмены будут обжаловать своё отстранение от тех или иных соревнований в индивидуальном порядке», — приводит слова Нуриева РИА Новости.

25 ноября комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретить России проводить международные турниры. Помимо этого, было рекомендовано участие российских спортсменов только в нейтральном статусе.

Заседание исполкома WADA состоится 9 декабря.

Ранее сообщалось, что глава USADA поддержал рекомендации комитета WADA по России.

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