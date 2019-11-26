Глава USADA поддержал рекомендации комитета WADA по России

Генеральный директор Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт выразил надежду, что исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) поддержит рекомендации комитета по соответствию в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

«Это хорошо, что комитет признал вопиющим поведение России по отношению к чистым спортсменам. Теперь будем надеяться, что исполком WADA проявит решительность, чтобы чистые спортсмены не были обмануты, и поддержит эти печальные, но необходимые рекомендации», — приводит слова Тайгарта пресс-служба USADA.

25 ноября комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретить России проводить международные турниры. Помимо этого, было рекомендовано участие российских спортсменов только в нейтральном статусе.

Заседание исполкома, на котором будет рассмотрена данная рекомендация, состоится 9 декабря.

Ранее WADA признало эффективной работу РУСАДА по борьбе с допингом.