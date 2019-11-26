Свищёв уверен, что WADA не применит максимальные санкции в отношении России

Член комитета Госдумы России по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв выразил уверенность Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не будет применять максимальные санкции в отношении российского спорта.

«То, что сначала публикация появилась в New York Times — однозначно давление на членов исполкома WADA. В зарубежном обществе формируется мнение о России через средства массовой информации. Я думаю и практически уверен, что максимальные меры к России не будут приняты, но однозначно наказание будет», — цитирует депутата РИА Новости.

По его мнению, это никак не повлияет на отношения с международными федерациями с мощными руководителями, но организации, подверженные «проамериканскому» влиянию будут оказывать давление на Россию.

«Даже если будет такое наказание, надо отстаивать нашу позицию в судах. Мы выполнили все рекомендации WADA и МОК, свою позицию руководители уже высказали», — сказал Свищёв.

25 ноября комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретить России проводить международные турниры. Помимо этого было рекомендовано участие российских спортсменов только в нейтральном статусе.

Заседание исполкома, на котором будет рассмотрена данная рекомендация, состоится 9 декабря.

Ранее WADA признало эффективной работу РУСАДА по борьбе с допингом.