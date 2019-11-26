Колосков уверен, что Россию не лишат права проведения матчей Евро-2020

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказал мнение, что ситуация с возможными санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России не повлияет на проведение в Санкт-Петербурге матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года, а также на выступление национальной команды на турнире.

«Шансов, что Россию лишат права проведения матчей чемпионата Европы 2020 года, ноль. Может ли сборная лишиться права сыграть на турнире? Вопрос, честно говоря, не требует ответа. Принимаемые исполкомом WADA 9 декабря решения никакого отношения к футболу не имеют», — приводит слова Колоскова ТАСС.

В рамках Евро-2020 в Санкт-Петербурге запланированы четыре матча континентального первенства — три игры группового этапа, а также один четвертьфинал.

25 ноября комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретить ей проводить международные турниры. Помимо этого, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Заседание исполкома WADA состоится 9 декабря.

Ранее сообщалось, что глава РУСАДА призвал не строить иллюзий относительно возможных санкций WADA.