Глава РУСАДА не видит оснований для обжалования санкций WADA

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус оценил шансы оспорить санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России, которые могут быть приняты на предстоящем заседании исполкома организации.

«Александр Ивлев указывал, что РУСАДА попробует оспорить решение WADA? Он может иметь любое мнение, это его право. Я опираюсь на реальную ситуацию. При всём уважении к Ивлеву оснований для победы в подобного рода судах нет. И я уже давно об этом говорю: нужно жить реалиями, а не иллюзиями», — приводит слова Гануса РИА Новости.

25 ноября комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретить ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов только в нейтральном статусе.

Заседание исполкома WADA состоится 9 декабря.

Ранее в Кремле опровергли информацию о срочной встрече руководителей спортивных федераций.