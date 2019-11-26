Кремль опроверг данные о встрече руководителей спортивных федераций
- РИА Новости
«Нет. Это не так», — приводит слова Пескова ТАСС.
Таким образом он ответил на вопрос, готовится ли в Кремле соответствующий круглый стол по возможному введению исполкомом WADA санкций.
25 ноября комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретить России проводить международные турниры.
Ранее в СМИ появилась информация, что руководители спортивных федераций срочно вызваны в администрацию президента.