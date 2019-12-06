«Странно, что история повторяется перед ОИ»: Блажеев об обвинениях WADA, выводах независимой комиссии и исходе исполкома

Выводы Всемирного антидопингового агентства (WADA) относительно манипуляций с базой данных московской лаборатории не могут считаться объективными. Об этом в интервью RT заявил руководитель группы независимых экспертов Виктор Блажеев. По его словам, расследование полностью основывалось на показаниях информатора Григория Родченкова, ранее участвовавшего в противозаконной деятельности. Юрист объяснил, как в системе могли появиться несоответствия, а также дал прогноз на исход заседания исполкома WADA.

— Российская сторона полностью отрицает обвинения комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA). С чем конкретно не согласны эксперты?

— Мы не согласны с подходом отдела расследования WADA, который ограничился сравнительным анализом базы LIMS и данных, переданных Григорием Родченковым. Считаем, что на сновании этого невозможно сделать выводы для достоверного выяснения всех обстоятельств. Это касается и raw-файлов, содержащих первоначальные данные об исследованиях. Они фиксируются в автоматическом режиме, в отличие от системы LIMS, куда информацию вносит человек. Кроме того, комиссия получила и биологические пробы А и Б. Только при совокупности этих материалов можно сделать объективные выводы.

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Нас упрекают в том, что с системой были совершены некоторые манипуляции. Да, мы не отрицаем, что системный администратор проводил с ней определённую работу, в том числе удаляя повторяющиеся файлы. Но стоит отметить, что ему приходилось действовать без технической документации, так как её разработчик Олег Мигачёв в 2015 году уехал из России в США и не оставил никаких сертификатов, подтверждающих достоверность. В связи с этим могли возникнуть ошибки, однако преднамеренного удаления данных не было.

Мы работали в сложной ситуации, так как не были ознакомлены с базой информатора и техническим отчётом. С учётом всех обстоятельств жёсткие выводы отдела расследования не соответствуют действительности. Поэтому мы хотим, чтобы наша позиция была услышана и учтена при вынесении решения. Для этого наш доклад был направлен на 350 адресов, включая WADA, Международный олимпийский комитет (МОК), национальные комитеты и международные федерации.

Блажеев об удалённых файлах

— На чём вы основывались при составлении доклада?

— Все претензии WADA не подтверждены реальными обстоятельствами дела. Их категорические выводы не доказаны. Речь идёт о преднамеренной манипуляции, однако конкретный виновный не называется. Надо разбираться, при каких обстоятельствах произошло удаление сведений. Но отдел по расследованию это не интересует. Они зацепились за сам факт, что абсолютно не обосновано.

— WADA утверждает, что изменения в московскую базу данных были внесены в период с 2018 по 2019 год, но в вашем докладе об этом ничего не говорится. Что экспертам удалось выяснить по этому поводу?

— В WADA они не учитывают, что вхождения, связанные с работой системного администратора, происходили и в другие периоды. Так, в отсутствие разработчика ему приходилось обращаться к данным 2015 года. Кроме того, база имеет определённую историю. С 2015 по 2017 год она находилась в распоряжении Родченкова, и он мог делать с ней всё что угодно. До 2016 года было зафиксировано 400 проникновений из-за рубежа. Это установленный факт. Но комиссию это не интересует.

Стоит добавить, что LIMS считается эталонной системой, но информатор вывез её незаконно. В 2014 году он уничтожил 1417 проб, что также вызвало претензии со стороны WADA. Нужно ли доверять такому человеку? Поэтому мы не согласны с рекомендациями комитета по соответствию, который готов применить коллективную ответственность ко всей России, а не к конкретному спортсмену. Допускаем, что кто-то действительно мог употреблять допинг. Докажите это, и тогда последуют справедливые санкции, нарушитель не поедет на Олимпиаду. Но для того, чтобы не пускать страну, нужны веские основания, которых, с нашей точки зрения, нет.

— Известно ли вам, как именно эксперты WADA определили, что в период с декабря 2018 по январь 2019 год в московскую базу данных вносились изменения? Можно ли считать это установленным фактом?

— Мы не отрицаем, что вхождения имели место, а с файлами проводилась определённая работа, базу было необходимо поддерживать в рабочем состоянии. Другое дело, что преднамеренных манипуляций не было. В начале каждого года системный администратор что-то удаляет на основании предыдущего периода, освобождает память. Нас обвиняют в том, что материал был полностью обнулён, и вся информация уничтожена. Но сотрудник находился в системе 17 секунд, за это время технически невозможно очистить диск. О более глубоких выводах нам неизвестно.

— В 2017 году база данных лаборатории была опечатана. Кто имел доступ к ней после этого?

— После того, как к базе был перекрыт доступ, с ней работал только системный администратор Евгений Мочалов. Больше ни у кого таких прав не было. Но до 2016 года в неё осуществлялся вход из-за рубежа, поэтому содержащаяся там информация могла быть изменена. Когда в 2019 году к нам приехала комиссия WADA, мы дали им возможность получить любую информацию, находившуюся на серверах.

— Если Родченков, Мигачёв и Соболевский вносили изменения в базу данных, почему, по вашему мнению, они не удосужились удалить свою переписку, где якобы обсуждались коррупционные схемы?

— Для того, чтобы это сделать, нужно перелопатить огромный материал. Этот вопрос надо задать Родченкову, но думаю, что у них всё-таки было ограниченное время на проникновение и действовали они целенаправленно. Не уверен, что они помнили обо всей переписке. Наверное, часть уничтожили, а часть просто не успели.

Блажеев: «Эксперты могли чего-то не увидеть, чего-то не понять»

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— Неужели в такой организации, как WADA, работают люди, не умеющие проводить технические исследования, подобные тем, которые проделали вы?

— Для этого нужно хорошо знать базу. В полной мере в ней мог ориентироваться только её создатель Мигачёв. Для того, чтобы эксперт дал всеобъемлющую информацию о функционировании системы, ему нужно задать правильные вопросы. Видимо, их эксперты что-то не увидели или не поняли. Изначально мы предлагали провести совместную экспертизу, что-то при необходимости подсказать. Но коллеги из WADA от этого отказались, а с материалами нас никто не ознакомил. Поэтому многие моменты не были установлены, а технические заключения носят однобокий характер.

— Почему в WADA не усомнились в достоверности копии, предоставленной осведомителем?

— Сложно сказать, надо спрашивать у них. База была перемещена незаконно, объективность Родченкова вызывает сомнения из-за прошлых правонарушений. Непонятно, почему за эталон принимается система, на протяжении длительного времени находившаяся в распоряжении информатора.

— По вашему мнению, Россия сделала всё необходимое для того, чтобы доказать свою непричастность к махинациям?

— Да. Мы чётко следовали дорожной карте, разработанной исполкомом WADA. Передали базу LIMS, raw-файлы, биологические пробы, на которые нам указали. Мы предлагали участвовать в расследовании, на каждой встрече сообщали, что готовы к сотрудничеству, но это было отвергнуто. На каждой встрече мы говорили, что готовы к сотрудничеству. В результате, выполнив все свои обязательства, получили такой результат.

— Каков ваш прогноз по решению исполкома WADA 9 декабря?

— Надеюсь, что исполком услышит нашу позицию и примет объективное решение, взвесив доказательства, предоставленные отделом расследований. Если оно будет не в нашу пользу, думаю, Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не согласится, тогда WADA будет вынуждено идти в Спортивный арбитражный суд (CAS). Надеюсь, что он во всём разберётся, даст нам возможность ознакомиться со всеми материалами и сделает аргументированные выводы. Поэтому есть надежда на то, что Россия выиграет это дело в суде. Мы все очень переживаем, потому что история вновь повторяется перед Олимпиадой, что само по себе очень странно. Спортсмены могут оказаться без флага. Для ребят это очень сильный эмоциональный удар, который может повлиять на результаты.