Российские эксперты отвергли заявление WADA о манипуляциях с базой данных лаборатории

Группа российских независимых экспертов под руководством ректора Московского государственного юридического университета (МГЮА) Виктора Блажеева отвергла заявление Всемирного антидопингового агентства (WADA) о манипуляциях с базой данных московской антидопинговой лаборатории.

«Общие выводы о результатах проведённых экспертиз свидетельствуют об отсутствии намеренных вмешательств любых лиц в электронные базы LIMS и первичные аналитические данные (raw- и pdf-файлы) с целью фальсификации, удаления и иных изменений с момента их изъятия из лаборатории в июле 2016 года», — приводит слова из заявления экспертов ТАСС.

По мнению экспертов, Россия выполнила все условия передачи данных. Также отмечается, что органами следствия не производились какие-либо манипуляции с базами данных вплоть до их передачи WADA в январе 2019 года. Эксперты подчёркивают, что LIMS московской лаборатории, копия которой была передана в январе WADA с соблюдением требований криминалистики, продолжала функционировать ежесуточно на одноимённом сервере LIMS, который также длительное время работал без отключения.

Таким образом, внесение намеренных изменений в LIMS московской лаборатории, по мнению экспертов, исключено.

25 ноября комитет WADA по соответствию рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретить ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых пунктов восстановления статуса соответствия РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.

Заседание исполкома WADA по данному вопросу состоится 9 декабря.

Ранее в МОК заявили, что осуждают манипуляции с базой данных московской лаборатории.