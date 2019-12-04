В МОК заявили, что осуждают манипуляции с базой данных московской лаборатории

Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс рассказал о позиции комитета относительно манипуляции с базой данных московской антидопинговой лаборатории.

«Всё происходит довольно быстро. Мы решительным образом осуждаем манипуляции с базой. МОК попросил передать необработанные данные, если это возможно. В ближайшие дни состоится заседание WADA, так что этот процесс может ускориться. Люди в составе исполкома МОК очень расстроены и осуждают это. Мы примем решение по данной ситуации, но я пока не знаю, каким именно оно будет», — цитирует Адамса Reuters.

Заседание исполкома WADA относительно скандала вокруг московской антидопинговой лаборатории состоится 9 декабря. Комитет по соответствию агентства рекомендовал отстранить Россию от международных соревнований на четыре года.

Ранее исполком МОК утвердил перенос соревнований по спортивной ходьбе и марафону на ОИ-2020.