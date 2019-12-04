Исполком МОК утвердил перенос соревнований по спортивной ходьбе и марафону на ОИ-2020
- РИА Новости
Как сообщает пресс-служба МОК, соревнования перенесены из Токио в Саппоро, в парк Одори.
Такое решение было принято, чтобы обезопасить атлетов, которые могут пострадать от жары.
Отмечается, что график соревнований также претерпел изменения в связи с тем, что Саппоро находится на 800 км севернее Токио.
Таким образом, 6 августа пройдут соревнования по ходьбе на 20 км среди мужчин, 7 августа — соревнования по ходьбе на 50 км у мужчин и на 20 км у женщин, 8 августа состоится женский марафон, а 9 августа — мужской.
Ранее сообщалось, что МОК разрешил гимнастке Марии Харенковой выступить на ОИ-2020 за сборную Грузии.