Исполком МОК утвердил перенос соревнований по спортивной ходьбе и марафону на ОИ-2020

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Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) утвердил перенос соревнований по спортивной ходьбе и марафонские дисциплины во время летних Олимпийских игр 2020 года из Токио в Саппоро.
Исполком МОК утвердил перенос соревнований по спортивной ходьбе и марафону на ОИ-2020
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба МОК, соревнования перенесены из Токио в Саппоро, в парк Одори.

Такое решение было принято, чтобы обезопасить атлетов, которые могут пострадать от жары.

Отмечается, что график соревнований также претерпел изменения в связи с тем, что Саппоро находится на 800 км севернее Токио.

Таким образом, 6 августа пройдут соревнования по ходьбе на 20 км среди мужчин, 7 августа — соревнования по ходьбе на 50 км у мужчин и на 20 км у женщин, 8 августа состоится женский марафон, а 9 августа — мужской.

Ранее сообщалось, что МОК разрешил гимнастке Марии Харенковой выступить на ОИ-2020 за сборную Грузии.

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