МОК разрешил гимнастке Харенковой выступить на ОИ-2020 за сборную Грузии

Бронзовая медалистка чемпионата мира 2014 года по спортивной гимнастике в составе сборной России Мария Харенкова получила разрешение от Международного олимпийского комитета (МОК) выступить на Олимпиаде в Токио за сборную Грузии.

«В соответствии с договорённостями между национальными олимпийскими комитетами и национальными федерациями одобрен ряд переходов. Так, россиянка Мария Харенкова сможет выступить за сборную Грузии на Олимпиаде-2020 в Токио», — сказал представитель МОК Марк Адамс на пресс-конференции исполкома организации.

Харенкова также является чемпионкой Европы 2014 года в упражнении на бревне, серебряным призёром первенства Европы в многоборье (2015 год) и бронзовым призёром континента в командных соревнованиях (2014 год). Также в её активе есть победа на чемпионате России.

Ранее Жуков заявил, что в вопросе допуска россиян к Олимпиаде под флагом страны многое зависит от МОК.