МОК разрешил гимнастке Харенковой выступить на ОИ-2020 за сборную Грузии
- Мария Харенкова
- © Владимир Астапкович/РИА Новости
«В соответствии с договорённостями между национальными олимпийскими комитетами и национальными федерациями одобрен ряд переходов. Так, россиянка Мария Харенкова сможет выступить за сборную Грузии на Олимпиаде-2020 в Токио», — сказал представитель МОК Марк Адамс на пресс-конференции исполкома организации.
Харенкова также является чемпионкой Европы 2014 года в упражнении на бревне, серебряным призёром первенства Европы в многоборье (2015 год) и бронзовым призёром континента в командных соревнованиях (2014 год). Также в её активе есть победа на чемпионате России.
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