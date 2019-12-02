Жуков: в вопросе допуска россиян к Олимпиаде под флагом страны многое зависит от МОК
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- РИА Новости
«Многое будет зависеть от решения, которое примет WADA, но ещё больше будет зависеть от МОК. Конечно, я надеюсь, что наши спортсмены будут иметь возможность полноценно выступать на всех международных стартах», — цитирует Жукова ТАСС.
По его мнению, на данный момент на российский спорт оказывается очень большое давление. Он также заявил, что нечто подобное происходило перед ОИ-2016 в Рио-де-Жанейро.
25 ноября комитет WADA по соответствию рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретить ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.
Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых пунктов восстановления статуса соответствия РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.
Заседание исполкома WADA по данному вопросу состоится 9 декабря.
Ранее сообщалось, что Россия подтвердила факт внесения изменений в базу данных московской лаборатории.