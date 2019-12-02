Жуков: в вопросе допуска россиян к Олимпиаде под флагом страны многое зависит от МОК

Почётный президент Олимпийского комитета России Александр Жуков высказался о возможном недопуске российских спортсменов к Олимпиаде 2020 года в Токио.

«Многое будет зависеть от решения, которое примет WADA, но ещё больше будет зависеть от МОК. Конечно, я надеюсь, что наши спортсмены будут иметь возможность полноценно выступать на всех международных стартах», — цитирует Жукова ТАСС.

По его мнению, на данный момент на российский спорт оказывается очень большое давление. Он также заявил, что нечто подобное происходило перед ОИ-2016 в Рио-де-Жанейро.

25 ноября комитет WADA по соответствию рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретить ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых пунктов восстановления статуса соответствия РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.

Заседание исполкома WADA по данному вопросу состоится 9 декабря.

Ранее сообщалось, что Россия подтвердила факт внесения изменений в базу данных московской лаборатории.