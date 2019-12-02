СМИ: Россия подтвердила факт внесения изменений в базу данных московской лаборатории

Евгений Мочалов, муж директора московской антидопинговой лаборатории Елены Мочаловой, вносил изменения за день до передачи базы данных сотрудникам Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Об этом сообщает Sports Integrity Initiаtive. Мочалов работает системным администратором лаборатории. В отчёте комитета по соответствию WADA сообщается, что в лаборатории работала «команда обнуления», цель которой была скрыть то, что изменения проводились не в ноябре 2015 года Григорием Родченковым, а в декабре 2018-го — перед передачей базы в WADA. Мочалов сделал откат к базе данных ноября 2015 года.

Российская сторона признала, что Мочалов преднамеренно внёс изменения в датировку базы. Это объясняется тем, что специалист перенёс данные на свой личный компьютер для освобождения места на диске. Последние изменения в базу были внесены за день до передачи данных 16 января 2019 года.

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