СМИ: Россия подтвердила факт внесения изменений в базу данных московской лаборатории

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Евгений Мочалов, муж директора московской антидопинговой лаборатории Елены Мочаловой, вносил изменения за день до передачи базы данных сотрудникам Всемирного антидопингового агентства (WADA).
СМИ: Россия подтвердила факт внесения изменений в базу данных московской лаборатории
  • © Christinne Muschi
  • Reuters

Об этом сообщает Sports Integrity Initiаtive. Мочалов работает системным администратором лаборатории. В отчёте комитета по соответствию WADA сообщается, что в лаборатории работала «команда обнуления», цель которой была скрыть то, что изменения проводились не в ноябре 2015 года Григорием Родченковым, а в декабре 2018-го — перед передачей базы в WADA. Мочалов сделал откат к базе данных ноября 2015 года.

Российская сторона признала, что Мочалов преднамеренно внёс изменения в датировку базы. Это объясняется тем, что специалист перенёс данные на свой личный компьютер для освобождения места на диске. Последние изменения в базу были внесены за день до передачи данных 16 января 2019 года.

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