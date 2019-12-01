Президент IBU прокомментировал возможное отстранение России из-за допингового скандала

Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин прокомментировал рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию от участия в крупных международных турнирах на четыре года.

«Россия — очень важная биатлонная страна. Вне всяких сомнений, мы хотим видеть её частью биатлонной семьи. Но ключевое на данный момент — чтобы Россия провела необходимую домашнюю работу», — заявил Далин в эфире передачи «Биатлон с Дмитрием Губерниевым».

9 декабря исполком WADA должен принять решение по российскому вопросу.

Ранее Иванюк заявил, что на российских спортсменов оказывают слишком большое давление в связи с ситуацией с WADA.